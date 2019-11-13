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Суд арестовал бизнесмена, объявленного в розыск вместе с экс-мэром Истры

Алексея Деньгина отправили в СИЗО до 6 января 2020 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца предпринимателя Алексея Деньгина, который после задержания по делу о мошенничестве и легализации денежных средств скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск вместе с бывшим мэром подмосковной Истры Андреем Вихаревым, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Деньгина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 января 2020 года", - огласил постановление судья Александр Глухов.

Деньгин был задержан в Подмосковье. Как стало известно в среду в суде, бывший мэр Истры обвиняется в хищении не менее 80 млн рублей бюджетных средств в составе организованной группы. По данным следствия, деньги были выделены в 2018 году на ремонт автомобильных дорог в городском округе Лосино-Петровский и строительство детского сада на 330 мест. 8 ноября в рамках предварительного следствия были арестованы также еще три фигуранта, среди которых бывшая помощница мэра Ирина Вишкарева и два предпринимателя. По словам адвоката Деньгина, он признал вину в мошенничестве.

Ранее полиция Подмосковья распространила ориентировку на розыск Вихарева. Он был задержан 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях, с ним велись следственные действия, после чего он скрылся. В администрации Истры, а также в доме у Вихарева проходили обыски. Андрей Вихарев с 1998 по 2011 год был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании "Гарантия-строй". В 2009 году был избран депутатом Совета депутатов города Жуковского Московской области, откуда ушел в 2011 году, с октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой подмосковной Истры. В конце сентября этого года Вихарев ушел в отставку с должности мэра.

В новость были внесены изменения (17:52 мск) — добавлены подробности по тексту. 

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