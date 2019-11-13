На Кубани выявили вирус у сотрудника предприятия, поставлявшего школьное питание

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Норовирус выявили у сотрудника предприятия, поставлявшего питание в школы в Кропоткине в Кавказском районе Краснодарского края, где произошло массовое отравление детей. Об этом сообщили в среду ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Краевое управление Роспотребнадзора ранее сообщало, что причиной массовой госпитализации школьников в Кропоткине в большинстве случаев является норовирус.

"У одного сотрудника частного предприятия, осуществлявшего поставки продуктов питания в школы, выделена РНК (рибонуклеиновая кислота) норавируса", - сказали в ведомстве.

В воскресенье краевой Минздрав сообщил, что дети разных возрастов стали массово поступать в инфекционное отделение больницы Кропоткина. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, прокуратура проводит проверку. За медицинской помощью обратились 65 человек из семи школ Кропоткина, из них 57 были госпитализированы. По состоянию на понедельник все госпитализированные выписаны.