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Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

Еще двое пострадали

ЧИТА, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В 21:50 (15:50 мск) на трассе Агинское - Дульдурга произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus. В результате четыре человека погибли, двое получили травмы", - сказали в пресс-службе, отметив, что детей среди погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственная группа. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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