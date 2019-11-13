Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

ЧИТА, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"В 21:50 (15:50 мск) на трассе Агинское - Дульдурга произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus. В результате четыре человека погибли, двое получили травмы", - сказали в пресс-службе, отметив, что детей среди погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственная группа. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.