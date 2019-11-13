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Магазин российской сети подвергся нападению вандалов в Киеве

Неизвестные повредили витрину и оставили на асфальте у входа в Carlo Pazolini оскорбительную надпись

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Магазин российской обувной сети Carlo Pazolini подвергся нападению вандалов в Киеве. Об этом сообщило в среду украинское издание "Лига".

Нападение произошло в ночь со вторника на среду, когда магазин не работал. На записях камер видеонаблюдения видно, как к нему подошли четыре человека, повредили витрину и скрылись. По информации издания, следы, оставшиеся на витрине, похожи на повреждения от выстрелов. Кроме того, вандалы оставили на асфальте у входа в магазин оскорбительную надпись.

Киевская полиция начала расследование этого инцидента по статье "хулиганство", предусматривающей в качестве максимального наказания лишение свободы сроком до четырех лет.

Carlo Pazolini является одной из немногих российских торговых сетей, чьи магазины продолжают действовать на территории Украины.

После прихода к власти на Украине националистических сил и начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году в стране начались нападения вандалов на отделения российских банков и других компаний из РФ. Мишенью нападений со стороны националистов становились также российское посольство и отделение Россотрудничества в Киеве, российские генконсульства в Харькове, Одессе, Львове, почетное консульство РФ в Чернигове.

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