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Дело историка Олега Соколова

Адвокат Соколова заявил, что историк готов оказать материальную помощь семье убитой

По словам Александра Почуева, сторона защиты предпринимала попытки связаться с родными погибшей, однако разговор не состоялся

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Арестованный историк Олег Соколов готов оказать материальную помощь семье убитой Анастасии Ещенко. Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев на брифинге в Москве.

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"Предстоят похороны. <…> Олег Валерьевич [готов] оказать материальную помощь. Но понятно, что никакими деньгами в данном случае не смягчить трагедию", - сказал адвокат.

Он также отметил, что сторона защиты предпринимала попытки связаться с родными погибшей, но в итоге разговор не состоялся.

"Никто не предоставляет контакта с ними. <…> Защита может сегодня принести извинения. Олег Валерьевич сделает это сам, как только представится эта возможность. Но сторона защиты, апеллируя к нему, приносит свои извинения сейчас", - добавил адвокат.

В Октябрьском районном суде Петербурга, который заключил Соколова под стражу в понедельник, он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, Анастасия Ещенко слишком негативно начала реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака. Одна из версий защиты Соколова - убийство в состоянии аффекта.

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РоссияДело историка Олега Соколова
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