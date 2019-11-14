Адвокат Соколова заявил, что историк готов оказать материальную помощь семье убитой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Арестованный историк Олег Соколов готов оказать материальную помощь семье убитой Анастасии Ещенко. Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев на брифинге в Москве.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Предстоят похороны. <…> Олег Валерьевич [готов] оказать материальную помощь. Но понятно, что никакими деньгами в данном случае не смягчить трагедию", - сказал адвокат.

Он также отметил, что сторона защиты предпринимала попытки связаться с родными погибшей, но в итоге разговор не состоялся.

"Никто не предоставляет контакта с ними. <…> Защита может сегодня принести извинения. Олег Валерьевич сделает это сам, как только представится эта возможность. Но сторона защиты, апеллируя к нему, приносит свои извинения сейчас", - добавил адвокат.

В Октябрьском районном суде Петербурга, который заключил Соколова под стражу в понедельник, он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, Анастасия Ещенко слишком негативно начала реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака. Одна из версий защиты Соколова - убийство в состоянии аффекта.