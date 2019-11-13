Источник: обвиняемый в угрозах судье Криворучко Половец отпущен под подписку о невыезде

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сергей Половец, обвиняемый в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, вошедшему в так называемый список Магнитского и выносившему приговор участнику несогласованного митинга в Москве Павлу Устинову, отпущен под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Его отпустили под подписку о невыезде. Это произошло после того, как Половец полностью признал вину и дал показания, позволившие задержать третьего фигуранта дела Евгения Ерзунова", - сказал он.