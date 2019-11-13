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Суд в Ленобласти отказал в УДО осужденному за покушение на депутата Госдумы Кодзоева

Покушение было совершено в 2001 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Тосненский городской суд Ленинградской области отказал создателю организованной преступной группы и осужденному за покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева в центре Москвы Олегу Маковозу в условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, где он отбывает наказание. Об этом говорится в материалах суда.

"Результат рассмотрения дела [об условно-досрочном освобождении] - отказано", - говорится в карточке дела Маковоза.

Покушение на Кодзоева было совершено в марте 2001 года. Парламентарий и его охранник Юрий Сазонов были обстреляны снайпером в центре Москвы. В результате Сазонов погиб, депутат получил тяжелые ранения.

В декабре 2007 года на основании обвинительного вердикта присяжных Мосгорсуд приговорил четырех подсудимых по этому делу к наказанию на сроки от 10 до 21 года заключения. Организатор покушения Денис Долгушин осужден на 10 лет лишения свободы. Исполнители преступления - Александр Авдеев и Николай Середин - приговорены к 21 и 13 годам заключения соответственно. Организатор преступной группы Олег Маковоз - к 19 годам лишения свободы.

Подсудимые частично признали свою вину. По данным следствия, преступление было совершено по заказу, за убийство Кодзоева подсудимым было обещано $50 тыс. Кроме того, подсудимые также признали причастность к убийству в 2001 году начальника службы безопасности "Татнефти" Александра Калякина.

За убийство Калякина они получили $10 тыс. Согласно обвинительному заключению, преступная группа, специализирующаяся на заказных убийствах, была создана Маковозом в Санкт-Петербурге в 1999 году.

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