Суд заключил под стражу главу ростовского управления ФСИН по делу о разглашении гостайны

"Под стражу", - сказал судья, не приведя подробностей. Суд рассматривал вопрос о мере пресечения в закрытом режиме. Участники процесса комментариев не дали.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в среду принял решение о заключении под стражу начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении сведений, содержащих гостайну. Об этом сообщил журналистам судья.

Как пояснил ТАСС адвокат Александр Заманский, "избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца". Иные ходатайства об избрании меры пресечения по данному делу в суд не поступали. По словам Заманского, дело засекречено.

"Мной дана подписка о неразглашении, дело засекречено. Дело не имеет никакого коррупционного уклона, как писали в некоторых источниках. И признаки коррупционных преступлений не вменяются моему подзащитному", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, после заседания Даххаев уехал на обычной машине. Он был без наручников и без конвоя.

Ранее в среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил ТАСС, что Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении сведений, содержащих государственную тайну. По его словам, они были задержаны в рамках совместной спецоперации ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН, ранее в отношении Даххаева велась разработка. Ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны") предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Муслим Даххаев родился в 1962 году в селении Новокули Новолакского района Дагестана. После армии пришел на службу в органы внутренних дел, принимал участие в разгроме боевиков в Дагестане в 1999 году. В сентябре 2005 года назначен на должность начальника УФСИН России по Республике Дагестан с переводом по службе из МВД Республики.