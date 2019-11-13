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В результате взрыва на трубопроводе в Египте погибли шесть человек

Пострадали 15 человек

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 15 получили ранения в среду результате взрыва на трубопроводе в провинции Бухейра к северу от Каира. Об этом сообщило министерство здравоохранения и народонаселения страны.

По данным губернатора провинции Хишама Амны, утечка на топливном проводе, по которому из Александрии в Каир поступает бензин с октановым числом 95, произошла в результате попытки жителей местной деревни слить бензин из трубы путем незаконной врезки. Произошло воспламенение паров бензина, последовал взрыв.

В настоящее время силам гражданской обороны удалось локализовать пожар. Как сообщило в специальном заявлении Миннефти страны, "ситуация на этом участке трубопровода находится под контролем".

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Египет
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