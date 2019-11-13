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Вместе с бойцом ММА Сосновским по делу о похищении арестованы члены "солнцевской" ОПГ

В зависимости от роли каждого также предъявлено обвинение в вымогательстве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в похищении человека и вымогательстве бойцу смешанных единоборств Дмитрию Сосновскому и еще четырем фигурантам дела, среди которых трое участников "солнцевской" организованной преступной группы.

"В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой") и ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство")", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Днем 22 октября пятеро мужчин в интересах своей знакомой похитили из жилого дома на Мичуринском проспекте в Москве жителя столицы. Его удерживали в офисе на западе Москвы. За освобождение они потребовали от него простить долг и отказаться от имущественных претензий. По словам Ивановой, мужчине удалось освободиться в этот же день.

Следователи совместно с сотрудниками управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России задержали трех участников так называемой солнцевской преступной группировки и еще двух человек, не входящих в эту ОПГ. "Судом в отношении четырех человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пятого решение отложено до 15 ноября", - сказала Иванова.

Ранее в Пресненском суде Москвы сообщили, что боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский арестован в рамках уголовного дела о похищении человека. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в состав "солнцевской" ОПГ спортсмен не входит.

Адвокат Сосновского Равиль Саберов сообщил, что якобы речь идет о похищении человека и вымогательстве порядка 300 тыс. рублей. По данным из открытых источников, Сосновский имеет контракт со спортивной организацией UFC. Побеждал Александра Емельяненко.

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