Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.
"Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й ст. Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого", - сказал защитник.
Он также отметил, что в следственных действиях участвовали и криминалисты из Москвы.
В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.