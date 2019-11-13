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Дело историка Олега Соколова

Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

Как сообщил его адвокат, Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й ст. Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого", - сказал защитник.

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Он также отметил, что в следственных действиях участвовали и криминалисты из Москвы.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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