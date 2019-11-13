Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания. Об этом в среду журналистам сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Сегодня Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя по 51-й ст. Конституции РФ и дал полные показания в качестве обвиняемого", - сказал защитник.