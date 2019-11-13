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В Самарской области потушили пожар в цехе по переработке нефтепродуктов

Никто не пострадал

САМАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Пожар в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области ликвидирован. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении регионального управления МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по повышенному рангу в м. р. Ставроопольский", - говорится в сообщении. В пресс-службе федерального МЧС уточнили, что "в 02:42 объявлена локализация пожара". "Объявлена ликвидация открытого горения", - добавили позднее в региональном управлении ведомства и отметили, что пожар был ликвидирован в 02:57 мск.

Отмечается, что пострадавших в ходе пожара нет.

Источник в экстренных службах сообщил, что рассматривается несколько версий пожара, в том числе нарушение правил безопасности при работе с нефтепродуктами и неосторожное обращение с огнем.

Возгорание цеха по переработке нефтепродуктов (мазута и дизельного топлива) произошло в четверг ночью в селе Нижнее Санчелеево Самарской области на площади 420 кв. метров. Для ликвидации пожара были привлечены 72 человека и 25 единиц техники. Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона, пожар произошел внутри емкости с нефтепродуктами, находящейся в ангаре частного предприятия.

В новость были внесены изменения (3.34 мск) - меняется источник информации, добавлена информация о времени ликвидации.

Теги
РоссияСамарская область
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