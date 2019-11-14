Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе в Забайкалье

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Шестеро погибли и трое пострадали при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе Чита - Забайкальск в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

"В 06:55 (00:55 мск) на 108-м км федеральной трассы Чита - Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение со стоявшим у дороги грузовиком Shacman. После удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Зил-130. В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы - все они из микроавтобуса. Детей среди погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В единой дежурно-диспетчерской службе Агинского района, на территории которого произошло ДТП, уточнили, что пострадавшие доставлены в клиническую больницу Агинского Бурятского округа. В пресс-службе краевого Минздрава добавили, что в Агинский район вылетел борт санавиации. На его борту находятся нейрохирург, анестезиолог, травматолог и операционная сестра. Они доставят в Читу двух наиболее пострадавших в аварии.

Вечером в среду в том же Агинском районе произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus. Четыре человека погибли, трое пострадали. Пострадавших доставили в окружную клиническую больницу. Двое из них находятся в отделении травматологии, а один в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.