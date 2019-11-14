Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе в Забайкалье

Еще три человека пострадали
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Шестеро погибли и трое пострадали при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе Чита - Забайкальск в Забайкальском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

"В 06:55 (00:55 мск) на 108-м км федеральной трассы Чита - Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение со стоявшим у дороги грузовиком Shacman. После удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Зил-130. В результате аварии погибли шесть человек, трое получили травмы - все они из микроавтобуса. Детей среди погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В единой дежурно-диспетчерской службе Агинского района, на территории которого произошло ДТП, уточнили, что пострадавшие доставлены в клиническую больницу Агинского Бурятского округа. В пресс-службе краевого Минздрава добавили, что в Агинский район вылетел борт санавиации. На его борту находятся нейрохирург, анестезиолог, травматолог и операционная сестра. Они доставят в Читу двух наиболее пострадавших в аварии.

Вечером в среду в том же Агинском районе произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus. Четыре человека погибли, трое пострадали. Пострадавших доставили в окружную клиническую больницу. Двое из них находятся в отделении травматологии, а один в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
Чиновник в Якутии вносил имена умерших родственников для получения жилья
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС