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Чиновник в Якутии вносил имена умерших родственников для получения жилья

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 14 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального служащего в поселке Сангар Якутии, который использовал имена умерших родственников для заключения фиктивных договоров на получение муниципального жилья. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Установлено, что между администрацией муниципального образования "поселок Сангар" и двумя гражданами заключены договоры социального найма жилых помещений. При этом, согласно материалам проверки прокуратуры, договоры заключены фиктивно, при их заключении муниципальным служащим использованы данные умерших граждан, для незаконного заселения в жилые помещения муниципального фонда своих близких родственников", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ ("Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений"). Максимальная санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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