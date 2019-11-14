Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сильное волнение мешает поискам двух пропавших в Японском море рыбаков

В районе поиска ветер достигает силы около пяти метров в секунду

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Спасательное судно "Преданный" в четверг готово выйти на поиск пропавшей ранее в заливе Петра Великого (Японское море) рыболовной шхуны "Муксун" с двумя людьми на борту. Однако поискам мешает сильное волнение на море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По информации МЧС, сообщение о потере связи со шхуной в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило 12 ноября. На шхуне находилось 2 человека. В среду поисковые работы осуществлялись вертолетом Ми-8 со спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России на борту.

"Спасательное судно "Преданный" сегодня готово выйти на поиски пропавшей шхуны, но пока мешает сильное волнение на море. В настоящее время наблюдение ведется проходящими судами. По привлечению дополнительных сил к поискам информация пока уточняется", - сообщили в пресс-службе.

По данным синоптиков, сейчас в районе поиска ветер достигает силы в 9 узлов, или около 5 метров в секунду. По информации спасателей, обследовано уже 2250 кв. км водной поверхности и 40 км береговой черты.

Теги
РоссияПриморский край
Реклама на ТАСС
Рыболовецкое судно "Ивае Мару 81" село на мель у берегов Кунашира из-за шторма
Никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС