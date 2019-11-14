Сильное волнение мешает поискам двух пропавших в Японском море рыбаков

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Спасательное судно "Преданный" в четверг готово выйти на поиск пропавшей ранее в заливе Петра Великого (Японское море) рыболовной шхуны "Муксун" с двумя людьми на борту. Однако поискам мешает сильное волнение на море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

По информации МЧС, сообщение о потере связи со шхуной в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило 12 ноября. На шхуне находилось 2 человека. В среду поисковые работы осуществлялись вертолетом Ми-8 со спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России на борту.

"Спасательное судно "Преданный" сегодня готово выйти на поиски пропавшей шхуны, но пока мешает сильное волнение на море. В настоящее время наблюдение ведется проходящими судами. По привлечению дополнительных сил к поискам информация пока уточняется", - сообщили в пресс-службе.

По данным синоптиков, сейчас в районе поиска ветер достигает силы в 9 узлов, или около 5 метров в секунду. По информации спасателей, обследовано уже 2250 кв. км водной поверхности и 40 км береговой черты.