Новый очаг распространения Африканской чумы свиней выявлен в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Ветеринарная лаборатория в Приморье подтвердила наличие вируса Африканской чумы свиней (АЧС) на территории Лесозаводского городского округа. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 13 ноября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории Лесозаводского городского округа. ДНК вируса африканской чумы свиней выявлена при исследовании патматериала дикого кабана, обнаруженного в 4,8 километрах восточнее села Ружино", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации края, Государственная ветеринарная инспекция продолжает карантинные мероприятия в трех районах Приморья: Ханкайском, Лесозаводском и Пожарском. Сейчас очаги АЧС зарегистрированы только в дикой природе. На фермерских хозяйствах вируса нет.

С начала эпидемии АЧС в августе 2019 года в крае было зарегистрировано уже свыше 20 очагов вируса АЧС.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания.