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Стрельба в колледже в Благовещенске
Обновлено 

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

В результате стрельбы погиб один человек
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Мы подтверждаем, что такое происшествие имеет место, но подробности пока не знаем, занимается Следственный комитет", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве Амурской области сообщили, что в результате стрельбы погиб один человек.

"По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой помощи", - сказали в пресс-службе министерства.

На очной форме в колледже обучаются 1,5 тыс. студентов.

Теги
РоссияСтрельба в колледже в Благовещенске
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Стрельба в колледже в Благовещенске
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