Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

В Благовещенске студент открыл стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Жертвой стрелка стал один человек

Инцидент произошел во время учебного занятия, в 10:00 по местному времени.

Еще три человека получили ранения.

получили ранения. В региональном МВД сообщили, что нападавший погиб .

. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися.

Источник в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

Оружие, из которого стрелял студент, было зарегистрировано на него.

Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях города.

по мерам безопасности в образовательных учреждениях города. На месте происшествия развернули оперативный штаб.