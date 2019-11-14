Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

В Благовещенске студент открыл стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. Жертвой стрелка стал один человек
- Инцидент произошел во время учебного занятия, в 10:00 по местному времени.
- Еще три человека получили ранения.
- В региональном МВД сообщили, что нападавший погиб.
- Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной инцидента мог стать конфликт между учащимися.
- Источник в экстренных службах сообщил, что студент начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.
- Оружие, из которого стрелял студент, было зарегистрировано на него.
- Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях города.
- На месте происшествия развернули оперативный штаб.