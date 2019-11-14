В МВД назвали возможную причину стрельбы в колледже Благовещенска

ТАСС, 14 ноября. Конфликт между учащимися мог стать причиной стрельбы в колледже Благовещенска, в результате которой погибли два человека и пострадали трое. Об этом сообщается на сайте УМВД по Амурской области.

"Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в четверг утром в Благовещенске к наряду ДПС подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в расположенном рядом колледже. На втором этаже учебного заведения полицейские увидели гражданина с оружием, он выстрелил в сторону инспекторов ДПС, и те открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории.

"Полицейские не пострадали. Молодым людям, получившим ранения, оказывается медицинская помощь", - добавили в ведомстве.

На месте происшествия работают оперативные службы, развернут штаб.