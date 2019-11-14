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В шести районах Камчатки объявлено штормовое предупреждение о лавиноопасности

Любителям экстремальных видов спорта, туристам и охотникам рекомендуется воздержаться от проведения мероприятий в горах

ТАСС, 14 ноября. Камчатский региональный противолавинный центр распространил в четверг штормовое предупреждение для шести районов региона и четырех вулканов.

"В период с 00:00 часов 15 ноября 2019 (15:00 мск 14 ноября) по 17 ноября 2019 включительно по горным территориям Усть-Болыиерецкого, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского, Соболевского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский - лавиноопасно", - говорится в предупреждении.

Центр советует руководителям организаций, выполняющим работы в горах, принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам, охотникам рекомендуется быть внимательными и воздержаться от проведения мероприятий в горах в указанный период.

Теги
РоссияКамчатский край
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