Ребенок умер в школе в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Прокуратура разбирается в обстоятельствах гибели ребенка в одной из хабаровских школ, начата проверка. Об этом сообщила в среду прокуратура Хабаровского края.

В местных СМИ и социальных сетях распространяется информация о гибели пятиклассника в здании школы. У ребенка ухудшилось самочувствие, помочь ему не смогли.

"Прокуратурой края организована проверка в связи со смертью 14 ноября 2019 года учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 58 г. Хабаровска". В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося", - говорится в распространенном релизе.

Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку. С руководством школы агентству связаться не удалось.