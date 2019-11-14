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Стрельба в колледже в Благовещенске
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в колледже Благовещенска

В результате инцидента погибли два человека, включая самого стрелка

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в колледже в Благовещенске, в ходе которой погибли два человек и трое пострадали. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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"По данным следствия, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу", - говорится в сообщении СК и отмечается, что злоумышленник покончил с собой.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений")", - уточняется в сообщении.

Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей странице в Instagram сообщил, что на месте происшествия работают правоохранительные и следственные органы, которые выясняют подробности, мотивы и причины случившегося. "На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб", - написал Орлов.

Теги
РоссияСтрельба в колледже в Благовещенске
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