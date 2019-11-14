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Стрельба в колледже в Благовещенске

Власти помогут родственникам жертв стрельбы в колледже Благовещенска

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших

ТАСС, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области окажут всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших во время стрельбы в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов на своей странице в Instagram.

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"Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении", - написал Орлов.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичСтрельба в колледже в Благовещенске
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