Власти помогут родственникам жертв стрельбы в колледже Благовещенска

ТАСС, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области окажут всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших во время стрельбы в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов на своей странице в Instagram .

"Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении", - написал Орлов.