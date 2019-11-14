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Стрельба в колледже в Благовещенске
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Власти Амурской области заявили, что колледж в Благовещенске был под охраной

В пресс-службе регионального министерства образования и науки добавили, что в учебном заведении была и охрана, и тревожная кнопка

ТАСС, 14 ноября. Все необходимые меры безопасности - охрана и тревожная кнопка - были в благовещенском колледже в Амурской области, где два человека погибли в результате стрельбы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

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"Тревожная кнопка была, охрана была и есть сейчас, перед началом учебного года в колледже были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, сейчас в колледже со студентами работают сотрудники правоохранительных органов. Учебный процесс 14 ноября в колледже остановлен, будут ли занятия в пятницу, пока не известно.

По информации министерства, корпус колледжа был подключен к системе охраны. В начале учебного года ее проверяли, и она была исправна.

"Жалоб от студентов и преподавателей колледжа в Минобр области не поступало", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Теги
РоссияСтрельба в колледже в Благовещенске
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Стрельба в колледже в Благовещенске
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное
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