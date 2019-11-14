На Алтае возбудили дело после проверки в районе, где в ДТП погибли восемь человек

ТАСС, 14 ноября. Алтайская прокуратура после проверки действий властей Алейского района, где 26 октября при столкновении двух микроавтобусов погибли 8 человек и столько же пострадали, выявила нарушения в сферах лицензирования, обеспечения безопасности перевозок и прохождения предрейсового осмотра. Возбуждено административное дело, сообщается в четверг на сайте ведомства.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск. Водитель Nissan Presage врезался в Fiat Ducato который принадлежал муниципальному учреждению района. В нем ехала фольклорная группа. По факту ДТП, в котором погибли 8 человек и 8 пострадали, возбуждено уголовное дело по ст. 238 и 264 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение ПДД").

"В деятельности администрации Алейского района, МКУК "Информационно-методический центр" администрации Алейского района и Комитета по образованию администрации Алейского района выявлены нарушения лицензирования при осуществлении перевозок, порядка прохождения предрейсового медицинского осмотра и правил обеспечения безопасности перевозок", - говорится в сообщении.

Дело об административном правонарушении возбуждено по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ ("Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)"). Главе Алейского района внесено представление.