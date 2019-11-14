Один из пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 14 ноября. Один из молодых людей, пострадавших во время стрельбы в колледже Благовещенска, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Амурской области.

"У всех пострадавших множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу: один - в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное. Медики обоих учреждений оказывают им всю необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы областного Минздрава, у всех пострадавших множественные огнестрельные ранения. В Амурской областной детской клинической больнице сообщили, что пострадавших оперируют. Как уточнил в беседе с ТАСС главный врач городской больницы, доставленный туда молодой человек также находится на операции.

"Двое находятся в операционной сейчас", - сказала собеседница агентства.