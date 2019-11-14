Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске
Обновлено 

Один из пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске находится в тяжелом состоянии

Двое подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу

ТАСС, 14 ноября. Один из молодых людей, пострадавших во время стрельбы в колледже Благовещенска, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Амурской области.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

"У всех пострадавших множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу: один - в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное. Медики обоих учреждений оказывают им всю необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы областного Минздрава, у всех пострадавших множественные огнестрельные ранения. В Амурской областной детской клинической больнице сообщили, что пострадавших оперируют. Как уточнил в беседе с ТАСС главный врач городской больницы, доставленный туда молодой человек также находится на операции.

"Двое находятся в операционной сейчас", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
Стрельба в колледже в Благовещенске
Власти Амурской области заявили, что колледж в Благовещенске был под охраной
В пресс-службе регионального министерства образования и науки добавили, что в учебном заведении была и охрана, и тревожная кнопка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС