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Огнестрельное оружие и 1,3 тыс. патронов изъяты у мужчины в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли ружья, пистолет и револьвер, а также 1,3 тыс. патронов, которые нелегально хранил у себя житель подмосковного Жуковского. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы управления подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"При проведении обыска в квартире 44-летнего жителя Жуковского, расположенной в одном из домов по ул. Гагарина, полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова и револьвером Наган, охотничий карабин "Сайга-12к", имеющий признаки переделки, охотничье ружье, мелкокалиберная винтовка, около 1,3 тыс. патронов различного калибра, ноутбук и электронные весы", - сказала она.

По ее словам, по результатам исследования установлено, что часть изъятых боеприпасов признана пригодными для производства выстрела. Остальное изъятое направлено на экспертизу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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