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Микроавтобус, попавший в Забайкалье в ДТП с семью жертвами, зарегистрирован как такси

В результате происшествия пострадали еще два человека

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Микроавтобус, попавший в Забайкальском крае в ДТП, в результате которого погибли семь человек, зарегистрирован как легковое такси. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.

"Установлено, что микроавтобус Hyundai зарегистрирован как легковое такси, разрешение на перевозку дано министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в октябре текущего года на пять лет", - сообщили в пресс-службе.

По данным краевого Следственного управления СК России, погибший в числе семерых человек водитель микроавтобуса имел документы на осуществление пассажирских перевозок и в момент ДТП перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу.

ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли семь человек и еще двое получили травмы различной степени тяжести, произошло около семи часов утра (около 01:00 мск) на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей Жипхоши. По данным регионального Следственного управления СК РФ, микроавтобус столкнулся с грузовиком Shacman, стоявшим на обочине, после этого вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ. Как пояснили в полиции, на момент аварии груженая автомашина Shacman находилась в технически не исправном состоянии. "Водитель выставил знак аварийной остановки, включил аварийную световую сигнализацию", - отметили в полиции.

"Мост, где произошла авария, был в нормативном состоянии и по качеству покрытия, и по состоянию сопутствующей дорожной инфраструктуры. В 2019 году его капитально отремонтировали, введя официально в эксплуатацию 25 октября", - отметили в пресс-службе Упрдор "Забайкалье".

По факту ДТП начата доследственная проверка. Проверку также начала региональная прокуратура. Сразу после аварии дорожники произвели отсыпку на участке дороги, где произошло ДТП - для объезда, чтобы восстановить бесперебойное движение. "Совместно с ГИБДД было организовано реверсивное движение по объезду. В данный момент проблем с проездом на этом участке нет", - добавили в пресс-службе Упрдор "Забайкалье".

Теги
РоссияЗабайкальский край
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