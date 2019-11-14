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В Москве полицейские спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста

В полиции отметили, что мужчина был госпитализирован с резаными ранами предплечья

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Полицейские спасли мужчину, который пытался прыгнуть с моста в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Как рассказали в главке, в среду в полицию поступило сообщение от администратора одного из столичных ресторанов от том, что один из посетителей попросил чистый лист бумаги и ручку, написал предсмертную записку и убежал.

"В ходе отработки полицейскими прилегающей территории в центральной части города на парапете моста был обнаружен гражданин, который попытался спрыгнуть на набережную, но был пойман за одежду сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что мужчина был госпитализирован с резаными ранами предплечья. По данному факту проводится проверка.

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