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Стрельба в колледже в Благовещенске
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СК проверит систему охраны колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

Глава ведомства Александр Бастрыкин также направил в город криминалистов центрального аппарата для расследования инцидента

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ поручил проверить систему охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления", - сказала представитель СК.

Глава ведомства направил в город криминалистов центрального аппарата для расследования инцидента.

"Для оказания практической помощи в расследовании преступления, произошедшего в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и содействия в сборе доказательств по уголовному делу и установлении истины Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета", - сообщила Петренко.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСтрельба в колледже в Благовещенске
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