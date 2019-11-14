СК проверит систему охраны колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ поручил проверить систему охраны Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины и условия, способствовавшие совершению учащимся данного преступления", - сказала представитель СК.

Глава ведомства направил в город криминалистов центрального аппарата для расследования инцидента.

"Для оказания практической помощи в расследовании преступления, произошедшего в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и содействия в сборе доказательств по уголовному делу и установлении истины Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета", - сообщила Петренко.