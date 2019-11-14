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Защита экс-ректора ДВФУ подала апелляцию на его арест после приговора суда

Ранее суд приговорил бывшего ректора ДВФУ к семи годам колонии за растрату 20 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Защита бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца подала апелляционную жалобу на решение суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщил ТАСС в четверг представитель Тихоокеанского флотского военного суда.

В понедельник Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке признал Иванца виновным в растрате почти 20 млн рублей и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Суд также постановил взять его под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу. До этого он находился под домашним арестом.

"Подана апелляционная жалоба на решение суда в части изменения меры пресечения и взятия Иванца под стражу", - сообщил собеседник агентства.

По данным следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы для вуза на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в пять этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло. Тем не менее в сентябре 2015 года были составлены и подписаны акты выполнения работ по третьему этапу проекта. Это позволило перечислить исполнителю со счетов ДВФУ свыше 20 млн рублей.

Следствие считает, что Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку, которые также проходят обвиняемыми в деле, обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года он поручил главному бухгалтеру на основании указанных актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объемах выполненных работ, перевести свыше 20 млн рублей с расчетного счета университета на расчетный счет исполнителя.

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РоссияПриморский край
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