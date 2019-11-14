Глава СК потребовал возбудить дело после ДТП с микроавтобусом в Забайкалье с 7 погибшими

ТАСС, 14 ноября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после аварии с микроавтобусом в Забайкалье, где погибли семь человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Также Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета для оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего", - сказала Петренко.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы.

ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли семь человек и еще двое получили травмы различной степени тяжести, произошло около семи часов утра (около 01:00 мск) на федеральной автодороге Чита - Забайкальск, в 60 километрах от поселка Агинское. По данным регионального управления СК, микроавтобус столкнулся с грузовиком Shacman, стоявшим на обочине, после этого вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ. Погибший в числе других водитель микроавтобуса имел документы на осуществление пассажирских перевозок и в момент ДТП перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу.

Как пояснили в полиции, на момент аварии груженая автомашина Shacman была технически неисправна.