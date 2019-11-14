В Тбилиси за убийство задержан племянник депутата парламента от "Альянса патриотов Грузии"

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали племянника депутата парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Эмзара Квициани Беку Квициани по обвинению в умышленном убийстве. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе силового ведомства.

"Следствие установило, что Б.К. (Бека Квициани - прим. ТАСС) на территории, прилегающей к объездной дороге "Тбилисского моря", нанес несколько ранений из огнестрельного оружия 36-летнему Н.Ц. (Нодару Цхададзе - прим. ТАСС) и скрылся с места происшествия. Н.Ц. от полученных ранений скончался на месте", - сказано в сообщении.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Тело Цхададзе правоохранители обнаружили у "Тбилисского моря" во вторник. Грузинские СМИ утверждали, что Цхададзе в последний раз видели с Квициани на одном из автомобильных рынков Тбилиси. Место нахождения Квициани до сих пор было неизвестным. По неофициальным данным, Квициани является крестным отцом сына Цхададзе.

Депутат Квициани пока не комментировал случившееся.