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В Тбилиси за убийство задержан племянник депутата парламента от "Альянса патриотов Грузии"

Беку Квициани грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали племянника депутата парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Эмзара Квициани Беку Квициани по обвинению в умышленном убийстве. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе силового ведомства.

"Следствие установило, что Б.К. (Бека Квициани - прим. ТАСС) на территории, прилегающей к объездной дороге "Тбилисского моря", нанес несколько ранений из огнестрельного оружия 36-летнему Н.Ц. (Нодару Цхададзе - прим. ТАСС) и скрылся с места происшествия. Н.Ц. от полученных ранений скончался на месте", - сказано в сообщении.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

Тело Цхададзе правоохранители обнаружили у "Тбилисского моря" во вторник. Грузинские СМИ утверждали, что Цхададзе в последний раз видели с Квициани на одном из автомобильных рынков Тбилиси. Место нахождения Квициани до сих пор было неизвестным. По неофициальным данным, Квициани является крестным отцом сына Цхададзе.

Депутат Квициани пока не комментировал случившееся.

Теги
Грузия
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