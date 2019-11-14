СМИ: в ДТП на западе Индии погибли семь человек

ТАСС, 14 ноября. По меньшей мере семь человек погибли, восемь получили травмы в результате ДТП в западном индийском штате Раджастхан. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел в среду вечером, когда микроавтобус и внедорожник столкнулись на одной из трасс в 80 км от столицы штата города Джайпура. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Полиция и спасатели устанавливают причину произошедшего.

Агентство ANI отмечает, что число пострадавших в ДТП достигло 12. Главный министр штата Ашок Гехлот выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщает "Синьхуа", согласно статистике, ежедневно становятся жертвами ДТП в Индии более 400 человек.