СК завершил расследование уголовного дела о крушении Boeing в Казани в 2013 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела о крушении самолета Boeing в аэропорту Казани в 2013 году, в результате которого погибли 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела об авиакатастрофе воздушного судна Boeing 737-500 в международном аэропорту Казани в ноябре 2013 года. В результате крушения погибли 50 человек, в том числе все члены экипажа, - сообщили в СК. - Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения".

В ведомстве также добавили, что дело пилотов самолета прекращено в связи с их смертью.

По данным следствия, причиной крушения стала ошибка командира самолета Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. "В отношении Салихова и Гуцула уголовное преследование прекращено в связи с их смертью", - сказали в СК.