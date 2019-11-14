Двух пострадавших при стрельбе в Благовещенске прооперировали

ТАСС, 14 ноября. Врачи Амурской областной детской клинической больницы прооперировали двоих пострадавших во время стрельбы в колледже в Благовещенске. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации, сообщила журналистам пресс-служба областного правительства.

"В 11:00 (05:00 мск) [в областную больницу] были доставлены два ребенка 17 лет после происшествия с диагнозами "огнестрельное ранение". У одного [повреждены] шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго ребенка - огнестрельное ранение таза, ягодичной области. Дети прооперированы, состояние одного из них тяжелое, он находится в реанимации, второй ребенок - средней степени тяжести находится в отделении", - приводит пресс-служба слова руководителя центра политравмы областной детской клинической больницы Владимира Дудкина.