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Дело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН
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Глава ростовского ГУ ФСИН является единственным фигурантом дела о разглашении гостайны

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что вместе с Муслимом Даххаевым были задержаны его заместители
Муслим Даххаев Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Муслим Даххаев
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Глава ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев является единственным фигурантом дела, по которому он был задержан, а после арестован, сообщил ТАСС в четверг его адвокат Александр Заманский.

Накануне источник в силовых структурах сообщал, что Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в должностных преступлениях. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщал, что Даххаев подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, при этом он не уточнил, сколько заместителей начальника ГУ ФСИН задержаны вместе с ним.

"Он один. Информация, данная многочисленными СМИ о какой-то группе, является недостоверной. Он один (проходит по делу - прим. ТАСС)", - сказал адвокат.

13 ноября Даххаев по решению суда был арестован на два месяца. Как сообщал Заманский, он будет обжаловать решение об аресте своего подзащитного.

Теги
РоссияРостовская областьДело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН
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