Бизнесмен задержан за мошенничество с деньгами на протезы члена паралимпийской сборной РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали бизнесмена Валерия Перевозникова, заставившего члена паралимпийской сборной России по волейболу взять кредит в 5 млн рублей для приобретения протезов ноги и присвоившего себе эти деньги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), - сообщили в СК. - Перевозников задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу".

По версии следствия, в апреле 2017 года Перевозников предложил спортсменке изготовить протезы ног, для оплаты которых она взяла кредит в размере более 5 млн рублей. Деньги были перечислены на расчетный счет водителя Перевозникова, которым фактически распоряжался сам обвиняемый. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению, при этом протезы девушка так и не получила.