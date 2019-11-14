Росгвардия проверит ЧОП благовещенского колледжа, где ученик устроил стрельбу

Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

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МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов дал указание проверить ЧОП, который охранял благовещенский колледж, где ученик устроил стрельбу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, в Благовещенск направлены сотрудники ведомства.

"Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов направил в Благовещенск сотрудников Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии и дал поручение провести проверку деятельности частной охранной организации, которая осуществляла охрану учебного заведения", - сказал собеседник агентства.