Глава управления Росреестра Приамурья получил более трех лет колонии за взятку

ТАСС, 14 ноября. Благовещенский городской суд признал руководителя управления Росреестра по Амурской области Сергея Чечевского виновным в двух эпизодах получения взятки и назначил ему наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщается в четверг на сайте суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить основное наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно приговору, Чечевский также на три года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

Уголовные дела в отношении руководителя управления Росреестра по Амурской области были возбуждены в апреле и в июне 2019 года. Согласно материалам дел, он через посредников дважды получил взятку от жительницы Благовещенска за обеспечение условий для незаконного внесения в Единый государственный реестр недвижимого имущества сведений об изменении наименования объекта недвижимости.