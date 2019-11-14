Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава управления Росреестра Приамурья получил более трех лет колонии за взятку

Ему также назначили штраф в размере 1,5 млн рублей

ТАСС, 14 ноября. Благовещенский городской суд признал руководителя управления Росреестра по Амурской области Сергея Чечевского виновным в двух эпизодах получения взятки и назначил ему наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщается в четверг на сайте суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить основное наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно приговору, Чечевский также на три года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления.

Уголовные дела в отношении руководителя управления Росреестра по Амурской области были возбуждены в апреле и в июне 2019 года. Согласно материалам дел, он через посредников дважды получил взятку от жительницы Благовещенска за обеспечение условий для незаконного внесения в Единый государственный реестр недвижимого имущества сведений об изменении наименования объекта недвижимости.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Стрельба в колледже в Благовещенске
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС