Охранник, работавший в колледже Благовещенска, не имел разрешения

ТАСС, 14 ноября. Работавший в благовещенском колледже охранник не имел соответствующего разрешения, сообщил на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.

"Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу. Разрешения у охранника отсутствовало, никакого разряда по охранной деятельности он не имел", - сказал Шишленин.

Губернатор региона Василий Орлов в связи с этим призвал Росгвардию усилить внимание к структурам, которые занимаются охранной деятельностью, после стрельбы в колледже Благовещенска.

"Росгвардии нужно усилить внимание в отношении структур, которые занимаются охранной деятельностью, в частности, в [этом] колледже. Я знаю, что есть вопросы к тому, как проводились охранные мероприятия", - сказал Орлов.