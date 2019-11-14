Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Венеции ожидается новая волна наводнения

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в течение дня состоится заседание Совмина, на котором объявят режим чрезвычайного положения

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Новый пик подъема уровня моря - до 125 см - ожидается в районе Венеции, что опять приведет к частичному подтоплению города. Об этом сообщила в четверг служба информации Департамента гражданской защиты Италии.

На эту тему
"Апокалиптическое разорение". Пользователи соцсетей поделились фото наводнения в Венеции

После максимального за последние полвека повышения уровня моря до 187 см, что привело в среду к затоплению "высокой водой" 80% территории островной Венеции, включая собор Святого Марка, уровень опустился до безопасных 80 см. Однако последствия наводнения, крупнейшего после 1966 года, не устранены. Остаются закрыты многие школы, большинство музеев и некоторые общественные учреждения.

Как объявил побывавший в Венеции премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в течение дня состоится заседание Совмина, на котором будет объявлен режим чрезвычайного положения из-за природного бедствия. "Мы сразу примем декрет о выделении средств для компенсации гражданам убытков. Для частных лиц предусмотрены €5 тыс., для компаний и магазинов - €20 тыс. В дальнейшем планируется рассматривать другие случаи и оценивать размер ущерба для дальнейшего возмещения", - объявил премьер-министр в четверг перед отъездом из Венеции в Рим.

Специалисты Минкультуры начнут оценку ущерба собору Святого Марка, где оказалась затоплена крипта, как только будет обеспечен доступ, сообщили в ведомстве. Власти города и области говорят об ущербе от "высокой воды" в сотни миллионов, некоторые СМИ приводят сумму до €1 млрд. Солидарность жителям Венеции выразили в других областях, главы которых предложили помощь в ликвидации последствий наводнения.

"Высокая вода" - характерный для Венеции феномен, вызываемый приливами и лунными циклами, усугубляемый различными природными явлениями. На этот раз рекордный за последние полвека подъем уровня моря вызван сочетанием целого ряда факторов, включая сильный ветер с Адриатики. Кроме того, с севера на Апеннины пришел обширный циклон, который привел к обильным осадкам. Департамент гражданской защиты объявил желтый (самый низкий) уровень предупреждения о непогоде в Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Лигурии, Эмилии-Романье, Молизе и Базиликате, где ожидаются дожди. На севере - в Доломитовых Альпах на небольших высотах продолжатся снегопады. В целом сохранение неблагоприятной погоды на Апеннинах прогнозируется еще по меньшей мере на неделю.

Теги
ИталияКонте, Джузеппе
Реклама на ТАСС
Стрельба в колледже в Благовещенске
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС