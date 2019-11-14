В Венеции ожидается новая волна наводнения

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Новый пик подъема уровня моря - до 125 см - ожидается в районе Венеции, что опять приведет к частичному подтоплению города. Об этом сообщила в четверг служба информации Департамента гражданской защиты Италии.

После максимального за последние полвека повышения уровня моря до 187 см, что привело в среду к затоплению "высокой водой" 80% территории островной Венеции, включая собор Святого Марка, уровень опустился до безопасных 80 см. Однако последствия наводнения, крупнейшего после 1966 года, не устранены. Остаются закрыты многие школы, большинство музеев и некоторые общественные учреждения.

Как объявил побывавший в Венеции премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в течение дня состоится заседание Совмина, на котором будет объявлен режим чрезвычайного положения из-за природного бедствия. "Мы сразу примем декрет о выделении средств для компенсации гражданам убытков. Для частных лиц предусмотрены €5 тыс., для компаний и магазинов - €20 тыс. В дальнейшем планируется рассматривать другие случаи и оценивать размер ущерба для дальнейшего возмещения", - объявил премьер-министр в четверг перед отъездом из Венеции в Рим.

Специалисты Минкультуры начнут оценку ущерба собору Святого Марка, где оказалась затоплена крипта, как только будет обеспечен доступ, сообщили в ведомстве. Власти города и области говорят об ущербе от "высокой воды" в сотни миллионов, некоторые СМИ приводят сумму до €1 млрд. Солидарность жителям Венеции выразили в других областях, главы которых предложили помощь в ликвидации последствий наводнения.

"Высокая вода" - характерный для Венеции феномен, вызываемый приливами и лунными циклами, усугубляемый различными природными явлениями. На этот раз рекордный за последние полвека подъем уровня моря вызван сочетанием целого ряда факторов, включая сильный ветер с Адриатики. Кроме того, с севера на Апеннины пришел обширный циклон, который привел к обильным осадкам. Департамент гражданской защиты объявил желтый (самый низкий) уровень предупреждения о непогоде в Венето, Фриули-Венеции-Джулии, Лигурии, Эмилии-Романье, Молизе и Базиликате, где ожидаются дожди. На севере - в Доломитовых Альпах на небольших высотах продолжатся снегопады. В целом сохранение неблагоприятной погоды на Апеннинах прогнозируется еще по меньшей мере на неделю.