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На Родосе задержали двух россиян, подозреваемых в перевозке мигрантов

В посольстве России в Афинах сообщили, что консульский отдел поддерживает связь с родственниками одного из задержанных
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© Dimitris Drosos/Kalymnos-News.gr, архив

АФИНЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Портовая служба греческого острова Родос задержала двух россиян, их подозревают в перевозке мигрантов в Грецию из Турции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в посольстве РФ в Афинах.

"По информации Портовой службы острова Родос, 2 ноября у берегов острова были задержаны двое российских граждан - А. С. Маленков и Р. Д. Беленко, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции. Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками Маленкова. Направлен запрос греческим властям", - сообщили в посольстве.

Как отметили в российском диппредставительстве, официального уведомления о задержании россиян от МИД или правоохранительных органов Греции пока не поступало. "Продолжаем выяснять детали произошедшего в целях оказания необходимого консульского содействия россиянам", - добавили в посольстве.

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Греция
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