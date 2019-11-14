Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске
Обновлено 

СК задержал охранника благовещенского колледжа, где студент устроил стрельбу

В отношении него возбудили уголовное дело
У здания Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
У здания Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства
© Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали охранника колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

"По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", который осуществлял охрану учебного корпуса", - сказала представитель СК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

По словам Петренко, следователи установили обстоятельства, способствовавшие преступлению. "По версии следствия, сотрудник организации, осуществляющий охрану помещений Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, допустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу", - сообщила Петренко.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
Стрельба в колледже в Благовещенске
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС