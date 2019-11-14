СК задержал охранника благовещенского колледжа, где студент устроил стрельбу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали охранника колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

На эту тему

"По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", который осуществлял охрану учебного корпуса", - сказала представитель СК.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

По словам Петренко, следователи установили обстоятельства, способствовавшие преступлению. "По версии следствия, сотрудник организации, осуществляющий охрану помещений Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, допустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу", - сообщила Петренко.