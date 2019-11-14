Устроившему стрельбу в амурском колледже назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

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МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Студенту благовещенского колледжа, устроившему в нем стрельбу и покончившему собой, назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Студенту будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она. Такая экспертиза позволяет устанавливать психологические особенности человека, а также точные мотивы действий, совершенных при преступлении.