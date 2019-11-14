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В Петербурге задержали группу молодых людей за нападение на гражданина Узбекистана

По версии следствия, подозреваемые напали на иностранца, распылили ему в лицо раздражающие вещество из баллончика, затем избили, нанеся ножом не менее пяти ударов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Группа из трех молодых людей задержана в Петербурге в рамках расследования дела о разбойном нападении на гражданина Узбекистана на почве экстремистских мотивов. Об этом журналистам в четверг сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Были задержаны подозреваемые, ими оказались жители Ленинградской области 2000, 2001 и 2003 годов рождения. По версии следствия, подозреваемые вечером 11 ноября 2019 года у железнодорожной станции Пост Ковалево в Красногвардейском районе по экстремистским мотивам напали на 38-летнего гражданина Узбекистана, распылили ему в лицо раздражающие вещество из баллончика, после чего жестокого избили, нанеся ножом не менее пяти ударов, а также множественные удары ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В СК также отметили, что подозреваемые похитили личные вещи пострадавшего. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Кроме того, проверяется имеющаяся информация о совершении ими аналогичных преступлений, в том числе по экстремистским мотивам.

Теги
УзбекистанРоссияСанкт-Петербург
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