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На Ставрополье нашли 11-летнего мальчика, сбежавшего из больницы

Ребенок находится в отделе внутренних дел Грачевского района

ПЯТИГОРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Полицейские нашли на Ставрополье 11-летнего мальчика, который самовольно ушел из больницы в среду вечером. Он находится в полиции, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МВД России по краю.

"Установлено местонахождение без вести пропавшего 11-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время ребенок находится в отделе внутренних дел Грачевского района. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в отдел полиции №1 управления МВД России по Ставрополю поступило сообщение из краевой клинической инфекционной больницы о том, что 13 ноября вечером несовершеннолетний, находящийся на лечении, самовольно покинул медицинское учреждение. После этого полиция и спасатели начали поиски.

Теги
РоссияСтавропольский край
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