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Стрельба в колледже в Благовещенске

Межведомственная комиссия изучит обстоятельства стрельбы в колледже в Благовещенске

По словам главы региона Василия Орлова, в нее войдут представители силового блока, министерства образования и науки области, министерства здравоохранения и министерства социальной защиты населения

ТАСС, 14 ноября. Межведомственную комиссию создадут в Амурской области для того, чтобы изучить все обстоятельства и причины трагедии в Благовещенске, где студент колледжа устроил стрельбу в четверг. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в Instagram.

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"Будет создана межведомственная комиссия с привлечением представителей силового блока, министерства образования и науки области, министерства здравоохранения и министерства социальной защиты населения. Все детали произошедшего будут тщательным образом изучены и проверены, для того чтобы такое никогда не повторилось в дальнейшем", - написал Орлов.

Он добавил, что с завтрашнего дня все охранные предприятия на социальных объектах в регионе должны будут иметь список сотрудников, которые имеют право на охранную деятельность. Этот список заверит Росгвардия. "Необходимо принять серьезные меры по усилению безопасности и пропускного режима. В учреждениях образования нужно усилить психолого-педагогическую работу, чтобы исключить случаи недосмотра за проблемными учениками и ситуациями", - отметил губернатор.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичСтрельба в колледже в Благовещенске
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