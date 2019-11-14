Межведомственная комиссия изучит обстоятельства стрельбы в колледже в Благовещенске

ТАСС, 14 ноября. Межведомственную комиссию создадут в Амурской области для того, чтобы изучить все обстоятельства и причины трагедии в Благовещенске, где студент колледжа устроил стрельбу в четверг. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в Instagram .

"Будет создана межведомственная комиссия с привлечением представителей силового блока, министерства образования и науки области, министерства здравоохранения и министерства социальной защиты населения. Все детали произошедшего будут тщательным образом изучены и проверены, для того чтобы такое никогда не повторилось в дальнейшем", - написал Орлов.

Он добавил, что с завтрашнего дня все охранные предприятия на социальных объектах в регионе должны будут иметь список сотрудников, которые имеют право на охранную деятельность. Этот список заверит Росгвардия. "Необходимо принять серьезные меры по усилению безопасности и пропускного режима. В учреждениях образования нужно усилить психолого-педагогическую работу, чтобы исключить случаи недосмотра за проблемными учениками и ситуациями", - отметил губернатор.