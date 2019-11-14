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В Дагестанской энергосбытовой компании проходит выемка документов

Оперативные мероприятия проводятся в связи с проверкой данных о попытке скрыть хищения электроэнергии

МАХАЧКАЛА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят оперативные мероприятия в здании Дагестанской энергосбытовой компании в Махачкале, сообщил ТАСС в четверг источник в силовых структурах республики.

"Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в энергосбытовой компании", - сообщил источник.

В УФСБ подтвердили информацию о выемке документов и уточнили, что оперативные мероприятия проводятся в связи с проверкой информации о попытках скрыть хищения электроэнергии.

"Сотрудниками управления ФСБ по Дагестану и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана сегодня проведено изъятие документальных материалов в публичном акционерном обществе "Дагестанская энергосбытовая компания". Основанием для проведения оперативных мероприятий послужила информация о фактах внесения подложных данных в массивы информационных учетов предприятия, начисления задолженностей на несуществующих абонентов в целях сокрытия хищений электроэнергии и полученных за нее денежных средств", - сообщили в ведомстве.

В новость внесены изменения (15:43 мск) - добавлен комментарий ФСБ.

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РоссияДагестан
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