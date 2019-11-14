По уголовному делу о стрельбе в колледже в Благовещенске задержан гендиректор ЧОП

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали гендиректора ЧОП "Сириус-А" в рамках расследования уголовного дела по факту стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, устроенной студентом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Амурской области в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), задержан генеральный директор частной охранной организации "Сириус-А", - сообщили в СК.

Следствие считает, что подозреваемый допустил к охране колледжа сотрудника, не имеющего соответствующего разрешения на охранную деятельность. Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие будет ходатайствовать о его аресте.